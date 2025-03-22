Белінда Бенчич – Еліна Світоліна 0:2 (1:6, 2:6)
У п'ятницю, 21 березня, Еліна Світоліна в межах 1/32 фіналу протистояла Белінді Бенчич. Раніше швейцарська тенісистка здолала іншу українку, Даяну Ястремську, пише 24 канал.
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Швидко здолала суперницю
Перший сет тривав всього 32 хвилини. Світоліна розпочала з ривка у вигляді чотирьох геймів, після чого Бенчич змогла відіграти всього один. У першому раунді українка перемогла з розгромним рахунком 1:6.
Другий сет був сходим на перший, однак швейцарська тенісистка відіграла вже два гейми.
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Беліндою Бекич.
Відзначимо, що у наступному колі українська тенісистка зустрінеться з Кароліною Муховою з Чехії.