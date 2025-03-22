Свитолина разгромила обидчицу Ястремской и пробилась в следующий круг турнира в Майами
- Элина Свитолина победила Белинду Бенчич на турнире WTA 1000 в Майами со счётом 0:2 (1:6, 2:6).
- В следующем круге Свитолина встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Белинду Бенчич на турнире WTA 1000 в Майами. Спортсменка одолела ее по итогу двух сетов.
Белинда Бенчич – Элина Свитолина 0:2 (1:6, 2:6)
В пятницу, 21 марта, Элина Свитолина в рамках 1/32 финала противостояла Белинде Бенчич. Ранее швейцарская теннисистка одолела другую украинку, Даяну Ястремскую, пишет 24 канал.
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Быстро одолела соперницу
Первый сет длился всего 32 минуты. Свитолина начала с рывка в виде четырех геймов, после чего Бенчич смогла отыграть всего один. В первом раунде украинка победила с разгромным счетом 1:6.
Второй сет был сходим на первый, однако швейцарская теннисистка отыграла уже два гейма.
Элина Свитолина одержала волевую победу над Белиндой Бекич.
Отметим, что в следующем круге украинская теннисистка встретится с Каролиной Муховой из Чехии.