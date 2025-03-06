Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Несмотря на поражение "орлов", одним из лучших игроков на поле был их вратарь Анатолий Трубин, который совершил несколько невероятных сейвов.

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Замечательный отзыв об игре украинца

Выступление украинского голкипера высоко оценила португальская пресса. Журналисты издания A Bola отметили, что это была игра элитного уровня, информирует 24 Канал.

"Ольмо, Левандовски и Ямал. Украинский вратарь в течение двух-трех секунд не позволил сопернику забить гол. Он доставал мертвые мячи, а спасение на 12-й минуте показало его игру, которая находится на самом высоком уровне.

Во время гола Рафиньи удар был направлен слишком близко к штанге, поэтому Трубин не имел шансов спасти команду в этом эпизоде", – считают журналисты.

К слову. Тройной сейв уроженца Донецка попал в подборку лучших спасений первых игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что ответный матч Барселона – Бенфика состоится 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.