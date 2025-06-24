Суперигра Трубина помогла Бенфике сенсационно победить Баварию на Клубном чемпионате мира

Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф Клубного ЧМ, тогда как Бенфике нужна была хотя бы ничья. В конце концов внимание украинцев было приковано к матчу из-за Анатолия Трубина.

На Клубном чемпионате мира-2025 продолжаются матчи третьего тура групповой стадии. На вторник, 24 июня, была вынесена встреча между европейскими грандами – Бенфики против Баварии, сообщает 24 Канал.

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Трубин в старте

Бенфика не слишком впечатлила в стартовых матчах на КЧМ. Португальцы с трудом вырвали ничью против Бока Хуниорс, после чего разгромили Окленд Сити из Новой Зеландии.

Впрочем, счет 6:0 не должен добавлять эйфории фанам лиссабонцев. Соперник банально слабее Бенфики на несколько уровней. Тем не менее, четыре очка в стартовых играх давали Бенфике неплохие шансы на выход в плей-офф.

Для этого "орлам" надо было не проиграть Баварии или дождаться "скромной" победы или потери очков Бока Хуниорс с новозеландцами. На решающий матч группы тренер Бенфики ожидаемо выпустил со старта Анатолия Трубина.

А вот мюнхенцы применили ротацию, выпустив полурезервный состав. Неудивительно, ведь Бавария после двух побед на старте уже гарантировала себе проход дальше.

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Бенфика – Бавария 1:0

Гол: Шелдеруп, 13.

В конце концов Бенфика начала более уверенно и смогла открыть счет на 13 минуте. Шелдеруп удачно откликнулся на прострел Аурснеса и пробил Нойера.

У мюнхенцев после перерыва вышли основные Кейн, Олисе и Киммих. Это позволило команде Компани перехватить инициативу и прижать "орлов" к их воротам.

Киммиху в конце концов удалось забить, но VAR отменил гол из-за офсайда. Зато Трубин успешно показал себя после перерыва, отразив четыре удара. Особенно крутым получился двойной сейв на 51 минуте после ударов Сане и Мюллера.

Таким образом, Бенфика удержала минимальную победу и вырвалась на первое место в группе. В 1/8 финала португальцы могут сыграть с Челси, ведь именно лондонцы идут вторыми в квартете D. Бавария, вероятно, попадет на Ботафого.

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