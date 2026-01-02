Цена вопроса – 40 миллионов: Моуринью хочет приобрести третьего украинца в Бенфику

Украинский защитник Арсений Батагов добился крутого прогресса за последнее время. Как следствие, интерес к футболисту начали проявлять клубы из Европы.

Уже в ближайшее время Батагов может покинуть Трабзонспор. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sabah Spor, Арсением заинтересован один из грандов чемпионата Португалии.

Окажется ли Батагов в Бенфике?

Речь о лиссабонской Бенфике, за которую сейчас выступают другие украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Более того, в Батагове заинтересован главный тренер "орлов" Жозе Моуринью.

Португалец внимательно наблюдал за Арсением и считает его лучшим защитником чемпионата Турции. Однако препятствием для трансфера может быть цена на футболиста.

По информации Portekiz Futbolu, Трабзонспор готов продать украинца за 40 миллионов евро. Эта цена является неприемлемой для Бенфики, поэтому она попытается снизить ее.

Отметим, что Бенфика пока не радует фанатов результатами. Клуб не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но шесть раз уже потери очки. Сейчас лиссабонцы идут третьими, отставая от лидера Порту на 10 очков.

Что известно об Арсении Батагове?