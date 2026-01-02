Цена вопроса – 40 миллионов: Моуринью хочет приобрести третьего украинца в Бенфику
- Жозе Моуринью заинтересован в приобретении украинского защитника Арсения Батагова.
- Турецкий клуб хочет 40 миллионов евро от Бенфики.
Украинский защитник Арсений Батагов добился крутого прогресса за последнее время. Как следствие, интерес к футболисту начали проявлять клубы из Европы.
Уже в ближайшее время Батагов может покинуть Трабзонспор. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sabah Spor, Арсением заинтересован один из грандов чемпионата Португалии.
По теме Звезда сборной Украины стал автором гола месяца в европейском чемпионате
Окажется ли Батагов в Бенфике?
Речь о лиссабонской Бенфике, за которую сейчас выступают другие украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Более того, в Батагове заинтересован главный тренер "орлов" Жозе Моуринью.
Португалец внимательно наблюдал за Арсением и считает его лучшим защитником чемпионата Турции. Однако препятствием для трансфера может быть цена на футболиста.
По информации Portekiz Futbolu, Трабзонспор готов продать украинца за 40 миллионов евро. Эта цена является неприемлемой для Бенфики, поэтому она попытается снизить ее.
Отметим, что Бенфика пока не радует фанатов результатами. Клуб не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но шесть раз уже потери очки. Сейчас лиссабонцы идут третьими, отставая от лидера Порту на 10 очков.
Что известно об Арсении Батагове?
- Центрбек является воспитанником Днепра, но за взрослую команду "сине-белых" сыграл всего 4 матча. Позже Батагов поиграл за Днепр-1, Полесье и Зарю.
- Летом 2024 года луганчане продали Арсения в Трабзонспор почти за 2 миллиона евро. Там Батагов не сразу стал игроком основы, но все же завоевал это право во второй части сезона 2024 – 2025.
- На счету украинца 41 матч в составе турок, в которых он оформил два гола и три ассиста. Сейчас Трабзонспор занимает третье место в чемпионате Турции, отставая от лидера Галатасарая на 7 очков.
- Кроме того, Батагов является лидером молодежной сборной Украины и ее капитаном, проведя в ее составе 39 матчей. Также Арсений уже вызывался в национальную команду, но еще не успел за нее дебютировать.