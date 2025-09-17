Во вторник, 16 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов по футболу. В одном из матчей встречались португальская Бенфика и азербайджанский Карабах.

Этот поединок состоялся в Лиссабоне. Его посетил абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети боксера.

Что известно о визите Усика на матч ЛЧ?

Звездный боец в столице Португалии накануне участвовал в благотворительном поединке, в котором собирали средства, в частности, и на нужды Украины. Он вышел на поле вместе с рядом легенд футбола, среди которых были Кака, Луиш Фигу, Христо Стоичков, Майкл Оуэн и многие другие.

Поэтому он воспользовался возможностью воочию посмотреть матч Бенфика – Карабах с участием украинских футболистов. Александр Усик опубликовал фото со стадиона, где находился в экипировке житомирского Полесья.

И команды не подвели его. Они устроили голевую феерию с камбэком и драматичной концовкой.

Что приятно, самыми заметными игроками встречи стали именно украинцы. Сначала Георгий Судаков отдал два ассиста уже в первые 16 минут, которые стали его первыми результативными действиями в новой команде.

А точку в матче поставил Алексей Кащук. Он забил победный гол за Карабах, который принес первую победу в истории для азербайджанского футбола в основном этапе Лиги чемпионов.



Усик посетил матч Бенфика – Карабах / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Александр Усик не просто так находился в экипировке Полесья, а имеет контракт с житомирским клубом. Он еще не дебютировал за команду в официальных поединках, а накануне в интервью для Setanta Sports заявил, что это должно произойти:

Буду ли я играть за Полесье? Возможно в будущем. Сейчас просто у меня тренировки. Футбол – это другой вид спорта, это не бокс. Сейчас я хочу подготовиться.

Что известно об Усике в Полесье?