Усик в екіпіруванні Полісся відвідав матч Ліги чемпіонів, де феєрили українці
- Олександр Усик відвідав матч Ліги чемпіонів між Бенфікою та Карабахом у Лісабоні, вдягнений в екіпірування житомирського Полісся.
- Українці Георгій Судаков і Олексій Кащук відзначилися в поєдинку результативними діями, зокрема, останній забив переможний гол.
У вівторок, 16 вересня, стартував новий сезон Ліги чемпіонів з футболу. В одному з матчів зустрічалися португальська Бенфіка й азербайджанський Карабах.
Цей поєдинок відбувся у Лісабоні. Його відвідав абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі боксера.
Що відомо про візит Усика на матч ЛЧ?
Зірковий боєць у столиці Португалії напередодні брав участь у благодійному поєдинку, в якому збирали кошти, зокрема, й на потреби України. Він вийшов на поле разом з низкою легенд футболу, серед яких були Кака, Луїш Фігу, Христо Стоїчков, Майкл Оуен і багато інших.
Тому він скористався можливістю на власні очі подивитися матч Бенфіка – Карабах за участі українських футболістів. Олександр Усик опублікував фото зі стадіону, де перебував в екіпіруванні житомирського Полісся.
І команди не підвели його. Вони влаштували гольову феєрію з камбеком і драматичною кінцівкою.
Що приємно, найпомітнішими гравцями зустрічі стали саме українці. Спочатку Георгій Судаков віддав два асисти вже в перші 16 хвилин, які стали його першими результативними діями в новій команді.
А крапку в матчі поставив Олексій Кащук. Він забив переможний гол за Карабах, який приніс першу перемогу в історії для азербайджанського футболу в основному етапі Ліги чемпіонів.
Усик відвідав матч Бенфіка – Карабах / Фото з інстаграму боксера
Нагадаємо, що Олександр Усик не просто так перебував в екіпіруванні Полісся, а має контракт з житомирським клубом. Він ще не дебютував за команду в офіційних поєдинках, а напередодні в інтерв'ю для Setanta Sports заявив, що це має статися:
Чи гратиму я за Полісся? Можливо у майбутньому. Зараз просто у мене тренування. Футбол – це інший вид спорту, це не бокс. Зараз я хочу підготуватися.
Що відомо про Усика в Поліссі?
- Підписав контракт із житомирським клубом у липні 2023 року.
- Проводив неодноразово тренування з командою, грав у товариських матчах і виходив в екіпіруванні клубу на офіційні заходи перед своїми боями.
- Руслан Ротань заявляв, що планує в майбутньому випустити боксера на поле в офіційному поєдинку.
- Очікувалося, що дебют має статися в 1/16 фіналу Кубка України, якщо буде суперник набагато нижчого класу. На жеребкуванні "вовкам" випав Рух, тож такий сценарій наразі є малоймовірним.