Участь у ньому взяв й Олександр Усик. Він був єдиним учасником поєдинку, який не є професійним футболістом, інформує 24 Канал.
Як минув благодійний матч?
Чинний абсолют надважкої вагової категорії вийшов на заміну в команді Легенд світу. Він на 22-й хвилині зустрічі замінив зіркового шведського форварда Генріка Ларссона, який під час ігрової кар'єри, зокрема, виступав за Барселону, Манчестер Юнайтед і Селтік.
Усик вийшов на заміну у благодійному матчі: дивіться відео
Український боксер зіграв на позиції лівого вінгера, вийшовши на поле під 17 номером. Він одразу ж запам'ятався прострілом у чужий штрафний майданчик з-під Пепе, проте м'яч після передачі Усика опинився в руках воротаря суперників Вітора Байї.
Загалом Олександр був малопомітним на полі й на 39-й хвилині залишив поле. Його замінив колишній футболіст збірної Франції Юрій Джоркаєфф.
Врешті-решт Легенди Португалії здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. За них голами відзначалися Пепе, Луїш Фігу, Педру Паулета й Елдер Поштіга, а у складі Легенд світу єдиний м'яч забив Майкл Оуен.
Дивіться відеоогляд благодійного матчу за участі Усика
Важливо. Організатори матчу планували зібрати понад 1 мільйон євро. Ці кошти мають піти на благодійність, зокрема, і для таких організацій як Український Червоний Хрест та Usyk Foundation.
Нагадаємо, що наприкінці літа в Києві відбувся футбольний матч, де на поле вийшли діти українських воїнів, а також підлітки, врятовані з тимчасово окупованих територій. Вони зіграли разом із зірками спорту та шоубізнесу. У тій грі, зокрема, також взяв участь й Олександр Усик.
Як Усик пов'язаний з футболом?
- В дитинстві мріяв стати футболістом, проте в підлітковому віці зробив вибір на користь боксу.
- Тривалий час займався в академії Таврії та мав непогані перспективи, але залишив команду через фінансові труднощі в сім'ї та конфлікт під час одного з матчів, коли вдарив суперника за нецензурщину.
- Має чинний контракт із житомирським Поліссям, але на професійному рівні за команду поки не грав.
- За інформацією Sport.ua, він мав шанс дебютувати вже в 1/16 фіналу Кубка України. Проте умовою для цього було те, що суперником "вовків" мав стати аматорський клуб або представник Другої ліги. Полісся ж 24 вересня зіграє з Рухом, тож ймовірність виходу боксера на поле наразі вважається низькою.