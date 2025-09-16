Участие в нем принял и Александр Усик. Он был единственным участником поединка, который не является профессиональным футболистом, информирует 24 Канал.
Как прошел благотворительный матч?
Действующий абсолют супертяжелой весовой категории вышел на замену в команде Легенд мира. Он на 22-й минуте встречи заменил звездного шведского форварда Хенрика Ларссона, который во время игровой карьеры, в частности, выступал за Барселону, Манчестер Юнайтед и Селтик.
Усик вышел на замену в благотворительном матче: смотрите видео
Украинский боксер сыграл на позиции левого вингера, выйдя на поле под 17 номером. Он сразу же запомнился прострелом в чужую штрафную площадку из-под Пепе, однако мяч после передачи Усика оказался в руках вратаря соперников Витора Байи.
В целом Александр был малозаметным на поле и на 39-й минуте покинул поле. Его заменил бывший футболист сборной Франции Юрий Джоркаефф.
В конце концов Легенды Португалии одержали уверенную победу со счетом 4:1. За них голами отмечались Пепе, Луиш Фигу, Педру Паулета и Элдер Поштига, а в составе Легенд мира единственный мяч забил Майкл Оуэн.
Важно. Организаторы матча планировали собрать более 1 миллиона евро. Эти средства должны пойти на благотворительность, в частности, и для таких организаций как Украинский Красный Крест и Usyk Foundation.
Напомним, что в конце лета в Киеве состоялся футбольный матч, где на поле вышли дети украинских воинов, а также подростки, спасены с временно оккупированных территорий. Они сыграли вместе со звездами спорта и шоубизнеса. В той игре, в частности, также принял участие и Александр Усик.
Как Усик связан с футболом?
- В детстве мечтал стать футболистом, однако в подростковом возрасте сделал выбор в пользу бокса.
- Долгое время занимался в академии Таврии и имел неплохие перспективы, но оставил команду из-за финансовых трудностей в семье и конфликта во время одного из матчей, когда ударил соперника за нецензурщину.
- Имеет действующий контракт с житомирским Полесьем, но на профессиональном уровне за команду пока не играл.
- По информации Sport.ua, он имел шанс дебютировать уже в 1/16 финала Кубка Украины. Однако условием для этого было то, что соперником "волков" должен был стать любительский клуб или представитель Второй лиги. Полесье же 24 сентября сыграет с Рухом, поэтому вероятность выхода боксера на поле пока считается низкой.