Участие в нем принял и Александр Усик. Он был единственным участником поединка, который не является профессиональным футболистом, информирует 24 Канал.

Читайте также Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов-2025/2026: кому прогнозирует победу

Как прошел благотворительный матч?

Действующий абсолют супертяжелой весовой категории вышел на замену в команде Легенд мира. Он на 22-й минуте встречи заменил звездного шведского форварда Хенрика Ларссона, который во время игровой карьеры, в частности, выступал за Барселону, Манчестер Юнайтед и Селтик.

Усик вышел на замену в благотворительном матче: смотрите видео

Украинский боксер сыграл на позиции левого вингера, выйдя на поле под 17 номером. Он сразу же запомнился прострелом в чужую штрафную площадку из-под Пепе, однако мяч после передачи Усика оказался в руках вратаря соперников Витора Байи.

В целом Александр был малозаметным на поле и на 39-й минуте покинул поле. Его заменил бывший футболист сборной Франции Юрий Джоркаефф.

В конце концов Легенды Португалии одержали уверенную победу со счетом 4:1. За них голами отмечались Пепе, Луиш Фигу, Педру Паулета и Элдер Поштига, а в составе Легенд мира единственный мяч забил Майкл Оуэн.

Смотрите видеообзор благотворительного матча с участием Усика

Важно. Организаторы матча планировали собрать более 1 миллиона евро. Эти средства должны пойти на благотворительность, в частности, и для таких организаций как Украинский Красный Крест и Usyk Foundation.

Напомним, что в конце лета в Киеве состоялся футбольный матч, где на поле вышли дети украинских воинов, а также подростки, спасены с временно оккупированных территорий. Они сыграли вместе со звездами спорта и шоубизнеса. В той игре, в частности, также принял участие и Александр Усик.

Как Усик играл в футбол с украинскими детьми: смотрите видео

Как Усик связан с футболом?