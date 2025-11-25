Трубин продолжает феерить: украинцы помогли Бенфике одержать первую победу в Лиге чемпионов

Португальская Бенфика отыграла свой пятый матч в основном этапе Лиги чемпионов. Украинцы проявляют особый интерес к "орлам" из-за наших соотечественников.

С этого лета в составе лиссабонцев играют двое футболистов сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Их очередным оппонентом в Лиге чемпионов был нидерландский Аякс, сообщает 24 Канал.

Как Бенфика провалила старт?

Обе команды можно назвать главными антигероями этой ЛЧ. После четырех туров что Бенфика, что Аякс имели по 0 баллов и оказались на дне турнирной таблицы, ведь проиграли все четыре встречи.

Причем Бенфика проигрывала не только сильным Челси и Байеру, а еще и более скромному Ньюкаслу и откровенному аутсайдеру Карабаху. В конце концов на бой против Аякса оба украинца попали в стартовый состав.

Аякс – Бенфика 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейро, 90.

К счастью для команды Жозе Моуринью, Бенфике удалось забить быстрый гол. После розыгрыша углового Даль подобрал мяч и на добивании прошил кипера амстердамцев.

Как Бенфика открыла счет: смотреть видео

Такое развитие событий позволило португальцам чувствовать себя более комфортно и диктовать свои условия. При этом Бенфика не закрывалась в обороне и создала как минимум не меньше опасных моментов за соперника.

Что же касается украинцев, то игра Судакова особо ничем не запомнилась. Единственный удар от Георгия был заблокирован соперником, а в других опасных моментах хавбек участия не принимал.

В конце концов на 82-й минуте Георгий покинул поле. Уже после этого Бенфика забила второй мяч, когда Баррейро обыгрался с Аурснесом и реализовал выход один на один.

Баррейро добил Аякс: смотреть видео

Если же говорить о Трубине, то украинец выручал Бенфику и записал на свой счет четыре сейва. В итоге Анатолий помог "орлам" удержать победу и оформил уже 11-ый клиншит в этом сезоне.

Как Бенфика играет в сезоне 2025 – 2026?