Трубин продолжает феерить: украинцы помогли Бенфике одержать первую победу в Лиге чемпионов
- Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.
- Команда Анатолия Трубина и Георгия Судакова обыграла Аякс со счетом 2:0.
Португальская Бенфика отыграла свой пятый матч в основном этапе Лиги чемпионов. Украинцы проявляют особый интерес к "орлам" из-за наших соотечественников.
С этого лета в составе лиссабонцев играют двое футболистов сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Их очередным оппонентом в Лиге чемпионов был нидерландский Аякс, сообщает 24 Канал.
Как Бенфика провалила старт?
Обе команды можно назвать главными антигероями этой ЛЧ. После четырех туров что Бенфика, что Аякс имели по 0 баллов и оказались на дне турнирной таблицы, ведь проиграли все четыре встречи.
Причем Бенфика проигрывала не только сильным Челси и Байеру, а еще и более скромному Ньюкаслу и откровенному аутсайдеру Карабаху. В конце концов на бой против Аякса оба украинца попали в стартовый состав.
Аякс – Бенфика 0:2
Голы: Даль, 6, Баррейро, 90.
К счастью для команды Жозе Моуринью, Бенфике удалось забить быстрый гол. После розыгрыша углового Даль подобрал мяч и на добивании прошил кипера амстердамцев.
Как Бенфика открыла счет: смотреть видео
Такое развитие событий позволило португальцам чувствовать себя более комфортно и диктовать свои условия. При этом Бенфика не закрывалась в обороне и создала как минимум не меньше опасных моментов за соперника.
Что же касается украинцев, то игра Судакова особо ничем не запомнилась. Единственный удар от Георгия был заблокирован соперником, а в других опасных моментах хавбек участия не принимал.
В конце концов на 82-й минуте Георгий покинул поле. Уже после этого Бенфика забила второй мяч, когда Баррейро обыгрался с Аурснесом и реализовал выход один на один.
Баррейро добил Аякс: смотреть видео
Если же говорить о Трубине, то украинец выручал Бенфику и записал на свой счет четыре сейва. В итоге Анатолий помог "орлам" удержать победу и оформил уже 11-ый клиншит в этом сезоне.
Как Бенфика играет в сезоне 2025 – 2026?
- Португальцы проводят неоднозначный сезон и чаще разочаровывают фанатов. Бенфике удалось преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, выбив Ниццу и Фенербахче.
- В основной стадии турнира "орлы" стартовали с сенсационного поражения от Карабаха. После него был уволен Бруну Лаже, а на его место пришел звездный Жозе Моуринью..
- Победа над Аяксом позволила Бенфике набрать первые баллы в Лиге чемпионов. Зато в чемпионате лиссабонцы занимают третье место, отставая от лидера Порту на шесть очков.
- Этим летом Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера за 6,5 миллионов евро. Также в контракте есть опция обязательного выкупа следующим летом за 20,5 миллионов.
- Судаков сразу стал игроком основы клуба, оформив по три гола и ассисты в 15 матчах. Что же касается Трубина, то Анатолий имеет уже 11 клиншитов в 19-ти матчах текущего сезона