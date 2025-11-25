Трубін продовжує феєрити: українці допомогли Бенфіці здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів
- Бенфіка здобула першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.
- Команда Анатолія Трубіна та Георгія Судакова обіграла Аякс з рахунком 2:0.
Португальська Бенфіка відіграла свій п'ятий матч в основному етапі Ліги чемпіонів. Українці проявляють особливий інтерес до "орлів" через наших співвітчизників.
З цього літа у складі лісабонців грають двоє футболістів збірної України Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Їх черговим опонентом в Лізі чемпіонів був нідерландський Аякс, повідомляє 24 Канал.
До теми Що не так із травмою Судакова: Моурінью суперечить Реброву та провокує теорію змови щодо збірної
Як Бенфіка провалила старт?
Обидві команди можна назвати головними антигероями цієї ЛЧ. Після чотирьох турів що Бенфіка, що Аякс мали по 0 балів та опинились на дні турнірної таблиці, адже програли усі чотири зустрічі.
При чому Бенфіка програвала не тільки сильним Челсі та Баєру, а ще і більш скромному Ньюкаслу та відвертому аутсайдеру Карабаху. Зрештою на бій проти Аякса обидва українці потрапили у стартовий склад.
Аякс – Бенфіка 0:2
Голи: Даль, 6, Баррейро, 90.
На щастя для команди Жозе Моурінью, Бенфіці вдалось забити швидкий гол. Після розіграшу кутового Даль підібрав м'яч та на добиванні прошив кіпера амстердамців.
Як Бенфіка відкрила рахунок: дивитися відео
Такий розвиток подій дозволив португальцям почуватися більш комфортно та диктувати свої умови. При цьому Бенфіка не закривалась в обороні та створила як мінімум не менше небезпечних моментів за суперника.
Що ж стосується українців, то гра Судакова особливо нічим не запам'яталась. Єдиний удар від Георгія був заблокований суперником, а в інших небезпечних моментах хавбек участі не брав.
Зрештою на 82-й хвилині Георгій залишив поле. Вже після цього Бенфіка забила другий м'яч, коли Баррейро обігрався із Аурснесом та реалізував вихід сам на сам.
Баррейро добив Аякс: дивитися відео
Якщо ж говорити про Трубіна, то українець виручав Бенфіку та записав на свій рахунок чотири сейви. У підсумку Анатолій дпоміг "орлам" втримати перемогу та оформив вже 11-ий кліншит цього сезону.
Огляд матчу Аякс – Бенфіка: дивитися відео
Як Бенфіка грає у сезоні 2025 – 2026?
- Португальці проводять неоднозначний сезон та частіше розчаровують фанатів. Бенфіці вдалось подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, вибивши Ніццу та Фенербахче.
- В основній стадії турніру "орли" стартували із сенсаційної поразки від Карабаху. Після неї був звільнений Бруну Лаже, а на його місце прийшов зірковий Жозе Моурінью..
- Перемога над Аяксом дозволила Бенфіці набрати перші бали в Лізі чемпіонів. Натомість в чемпіонаті лісабонці посідають третє місце, відстаючи від лідера Порту на шість очок.
- Цього літа Бенфіка орендувала Георгія Судакова у Шахтаря за 6,5 мільйона євро. Також у контракті є опція обов'язкового викупу наступного літа за 20,5 мільйона.
- Судаков одразу став гравцем основи клубу, оформивши по три голи та асисти у 15 матчах. Що ж стосується Трубіна, то Анатолій має вже 11 кліншитів у 19-ти матчах поточного сезону