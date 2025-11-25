Трубін продовжує феєрити: українці допомогли Бенфіці здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів

Португальська Бенфіка відіграла свій п'ятий матч в основному етапі Ліги чемпіонів. Українці проявляють особливий інтерес до "орлів" через наших співвітчизників.

З цього літа у складі лісабонців грають двоє футболістів збірної України Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Їх черговим опонентом в Лізі чемпіонів був нідерландський Аякс, повідомляє 24 Канал.

Як Бенфіка провалила старт?

Обидві команди можна назвати головними антигероями цієї ЛЧ. Після чотирьох турів що Бенфіка, що Аякс мали по 0 балів та опинились на дні турнірної таблиці, адже програли усі чотири зустрічі.

При чому Бенфіка програвала не тільки сильним Челсі та Баєру, а ще і більш скромному Ньюкаслу та відвертому аутсайдеру Карабаху. Зрештою на бій проти Аякса обидва українці потрапили у стартовий склад.

Аякс – Бенфіка 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейро, 90.

На щастя для команди Жозе Моурінью, Бенфіці вдалось забити швидкий гол. Після розіграшу кутового Даль підібрав м'яч та на добиванні прошив кіпера амстердамців.

Як Бенфіка відкрила рахунок: дивитися відео

Такий розвиток подій дозволив португальцям почуватися більш комфортно та диктувати свої умови. При цьому Бенфіка не закривалась в обороні та створила як мінімум не менше небезпечних моментів за суперника.

Що ж стосується українців, то гра Судакова особливо нічим не запам'яталась. Єдиний удар від Георгія був заблокований суперником, а в інших небезпечних моментах хавбек участі не брав.

Зрештою на 82-й хвилині Георгій залишив поле. Вже після цього Бенфіка забила другий м'яч, коли Баррейро обігрався із Аурснесом та реалізував вихід сам на сам.

Баррейро добив Аякс: дивитися відео

Якщо ж говорити про Трубіна, то українець виручав Бенфіку та записав на свій рахунок чотири сейви. У підсумку Анатолій дпоміг "орлам" втримати перемогу та оформив вже 11-ий кліншит цього сезону.

Огляд матчу Аякс – Бенфіка: дивитися відео

Як Бенфіка грає у сезоні 2025 – 2026?