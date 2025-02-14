Глава Top Rank Боб Арум оценил мастерство своего подопечного Кейшона Дэвиса. Для сравнения он взял за образец своего любимца Василия Ломаченко, пишет 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

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Арум назвал лучшего легковеса мира

По мнению 93-летнего промоутера, Кейшон Дэвис сейчас является лучшим представителем легкого дивизиона. Он даже превосходит Василия Ломаченко в лучшие времена.

"Сейчас я считаю, что Кейшон лучше всех в легком весе, учитывая Ломаченко.

Если Ломаченко вернется, я не думаю, что он будет таким же большим, как раньше. Он никогда не был достаточно большим в легком дивизионе. Он был лучшим в полулегком и втором полулегком весе. Поэтому я думаю, что Кейшон уже сейчас лучше всех легковесов", – заявил Арум.

Подтвердить или опровергнуть слова знаменитого Боба Арума сможет только результат поединка в Нью-Йорке.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Андеркард поединка стартует в 03:00 ночи по киевскому времени. Выход Беринчика и Дэвиса ожидается не ранее 05:30.