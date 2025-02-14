Глава Top Rank Боб Арум оцінив майстерність свого підопічного Кейшона Девіса. Для порівняння він взяв за взірець свого улюбленця Василя Ломаченка, пише 24 Канал з посиланням на YSM Sports Media.

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Арум назвав найкращого легковика світу

На думку 93-річного промоутера, Кейшон Девіс наразі є найкращим представником легкого дивізіону. Він навіть перевершує Василя Ломаченка у найкращі часи.

"Наразі я вважаю, що Кейшон кращий за всіх у легкій вазі, враховуючи Ломаченка.

Якщо Ломаченко повернеться, я не думаю, що він буде таким самим великим, як раніше. Він ніколи не був досить великим у легкому дивізіоні. Він був кращим у напівлегкій і другій напівлегкій вазі. Тому я думаю, що Кейшон вже зараз кращий за всіх легковаговиків", – заявив Арум.

Підтвердити або спростувати слова знаменитого Боба Арума зможе лише результат поєдинку у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс на рингу "Медісон-сквер-гарден" відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого. Андеркард поєдинку стартує о 03:00 ночі за київським часом. Вихід Берінчика та Девіса очікується не раніше 05:30.