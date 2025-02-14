Уже сегодня ночью, на 15 февраля, в Нью-Йорке состоится топовый бой в легком весе с участием украинца. Уроженец Луганщины Денис Беринчик сразится против американца Кейшона Дэвиса.

Следите с нами Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция адского боя

Расизм отменяется

Накануне боя произошел скандальный момент с Денисом из-за возможного расизма со стороны украинца. Команда Дэвиса обвинила Беринчика в том, что тот прислал Кейшону ящик с бананами.

Впрочем позже оказалось, что это сделали не из команды Беринчика. Дэвис лично извинился перед украинцем за обвинения и рассказал, кто так решил пошутить над ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кейшона.

Бананы, зеленые бананы. Даже не желтые. Какого чёрта? Я услышал, что это сделал Теофимо Лопес. Тео, ты делаешь все, чтобы быть значимым, чувак. Прошу прощения у команды Беринчика. Мы собирались сказать это сегодня, пока он не толкнул меня. Но сейчас я успокоился. Я спокоен, я не зацикливаюсь на этом дерьме по-настоящему. Простите, что наговорил на вас перед всем миром. Теперь я понимаю, почему вы делали то, что делали, потому что не хотели выглядеть расистами., Они украинцы, они уважают людей. Так же как и я. Они бы никогда не зашли слишком далеко,

– заявил Дэвис.

Бой против Кейшона станет для Беринчика первой защитой чемпионского пояса WBO в легком весе. Его украинец завоевал в мае прошлого года в Сан-Диего, победив Эммануэля Наваррете.

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В общем Денис до сих пор является непобедимым боксером на профессиональном уровне, выиграв 19 из 19-ти поединков. В свою очередь Дэвис также имеет стопроцентный показатель – 12 побед в 12-ти боях. Восемь из них он выиграл нокаутом.