Украинский боец впервые будет защищать свой чемпионский пояс WBO в легком весе. Своим мнением относительно предстоящей битвы поделился боксер супертяжелого веса Цотне Рогава, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESNEWS.

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Оптимистичный прогноз для Беринчика

Он считает, что многие недооценивают уровень его земляка. По мнению украинца, Денис Беринчик удивит многих скептиков и после завершения боя именно он останется чемпионом мира, а не Кейшон Дэвис, которого букмекеры считают явным фаворитом:

Беринчик? Он сумасшедший, хотя болельщики пока не понимают этого. Он имеет сильный характер, имеет солидный опыт и очень много тренируется в зале. Возможно, бой будет тяжелым. Но Денис точно победит.

Отметим, что оба будущих соперника подходят к очной битве в статусе непобежденных на профессиональном уровне. Денис Беринчик имеет в своем активе 19 побед, а Кейшон Дэвис – 12.

Справка. Полноценным чемпионом мира Денис Беринчик стал 18 мая 2024 года. Тогда он одолел мексиканца Эмануэля Наваррете раздельным решением судей.

Напомним, что накануне Кейшон Дэвис сделал дерзкое заявление о предстоящем поединке. Он сказал, что зрелищно нокаутирует "украинского танка".