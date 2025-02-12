Будем показывать украинский стиль, – Беринчик пообещал всех удивить в титульной битве

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке состоится вечер бокса. Его главным событием станет поединок между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом.

В нем украинский боец впервые будет защищать пояс WBO в легком весе. Несмотря на статус чемпиона, он считается аутсайдером предстоящего боя.

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Украинец настроен исключительно на победу

Уроженец Луганской области поделился мыслями относительно битвы с Дэвисом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight News. Он заявил, что уже не впервые будет андердогом и в очередной раз настроен удивить скептиков.

Я чувствую себя прекрасно и готов к бою. Моя подготовка была хорошей. Я тренировался больше месяца, спарринги были хорошие, я готов. Он слишком много бегает. Он будет бежать, а я буду идти вперед. Все говорят о Кейшоне, и мы собираемся снова всех удивить. Будем показывать украинский стиль. Я чемпион, вот о чем мы говорим,

– сказал украинец.

Также Денис Беринчик рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой, если победит Кейшона Дэвиса. Он назвал двух американцев:

Если в этом бою все будет хорошо, то я хочу Мураталлу или Шакура Стивенсона.

Справка. Шакур Стивенсон является действующим обладателем титула WBC. Он и Рэймонд Мураталла остаются непобежденными на профессиональном уровне – оба имеют в своем активе по 22 победы.

Напомним, что ранее прогноз на бой Беринчик – Дэвис дал украинский супертяж Цотне Рогава. Он уверен, что в этом поединке его земляк сможет защитить титул.