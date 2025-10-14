Администрация президента США планирует серьезно вложиться в беспилотную противовоздушную оборону. Средства должны помочь стране во время проведения чемпионата мира-2026.

Уже следующим летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу. Накануне турнира страны тщательно готовятся к его организации и безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Сколько потратят США на дроны?

Солидные средства и новые технологии планирует привлечь команда президента США Дональда Трампа. Для укрепления безопасности администрация главы Белого дома собирается выделить крупную сумму на беспилотную противовоздушную оборону.

Директора Целевой группы Белого дома по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани сообщил, что американцы планируют закупить дронов на сумму около 500 миллионов долларов. Эти средства поступят в государственные и местные органы власти.

Именно они будут разрабатывать стратегии защиты против воздушных целей с помощью БПЛА в преддверии Мундиаля. Средства будут доступны для всех 50 штатов, но особое внимание будет уделяться стадионам, которые будут принимать игры ЧМ. В США матчи турнира пройдут в 11-ти городах:

Нью-Йорк

Даллас

Сан-Франциско

Лос-Анджелес

Сиэтл

Канзас Сити

Хьюстон

Филадельфия

Майами

Атланта

Бостон

Ожидается, что с помощью беспилотников правоохранители будут выявлять самолеты или другие дроны. После этого операторы смогут выводить их из строя с помощью систем РЭБ.

Также они могут отдавать другим летательным средствам команду покинуть обусловленную зону. Если система будет иметь успех, США может использовать ее и во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

