Трамп выделит 500 миллионов долларов на беспилотники для защиты неба: получит ли их Украина
- Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить 500 миллионов долларов на дроны.
- Они должны стать частью противовоздушной обороны во время чемпионата мира-2026.
Администрация президента США планирует серьезно вложиться в беспилотную противовоздушную оборону. Средства должны помочь стране во время проведения чемпионата мира-2026.
Уже следующим летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу. Накануне турнира страны тщательно готовятся к его организации и безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Сколько потратят США на дроны?
Солидные средства и новые технологии планирует привлечь команда президента США Дональда Трампа. Для укрепления безопасности администрация главы Белого дома собирается выделить крупную сумму на беспилотную противовоздушную оборону.
Директора Целевой группы Белого дома по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани сообщил, что американцы планируют закупить дронов на сумму около 500 миллионов долларов. Эти средства поступят в государственные и местные органы власти.
Именно они будут разрабатывать стратегии защиты против воздушных целей с помощью БПЛА в преддверии Мундиаля. Средства будут доступны для всех 50 штатов, но особое внимание будет уделяться стадионам, которые будут принимать игры ЧМ. В США матчи турнира пройдут в 11-ти городах:
- Нью-Йорк
- Даллас
- Сан-Франциско
- Лос-Анджелес
- Сиэтл
- Канзас Сити
- Хьюстон
- Филадельфия
- Майами
- Атланта
- Бостон
Ожидается, что с помощью беспилотников правоохранители будут выявлять самолеты или другие дроны. После этого операторы смогут выводить их из строя с помощью систем РЭБ.
Также они могут отдавать другим летательным средствам команду покинуть обусловленную зону. Если система будет иметь успех, США может использовать ее и во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Что известно о чемпионате мира-2026?
- Футбольный Мундиаль впервые пройдет по новому формату. Количество участников турнира увеличится до 48-ми, а распределены они будут на 12 групп по четыре команды.
- Сейчас известно о 22 сборных, которые уже отобрались на чемпионат мира. США, Канада и Мексика попали на Мундиаль автоматически на правах хозяев.
- Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва занимает второе место в отборочной группе D в зоне УЕФА. Нашими соперниками по квартету являются Франция, Исландия и Азербайджан, сообщает УАФ.
- Победители групп напрямую попадут на Мундиаль, тогда как вторые места выйдут в стыковые матчи. Всего от Европы на ЧМ поедут 16 команд.
- Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Действующим победителем Мундиаля является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.