Трамп виділить 500 мільйонів доларів на безпілотники для захисту неба: чи отримає їх Україна
- Адміністрація президента США Дональда Трампа планує виділити 500 мільйонів доларів на дрони.
- Вони мають стати частиною протиповітряної оборони під час чемпіонату світу-2026.
Адміністрація президента США планує серйозно вкластись у дронову протиповітряну оборону. Засоби мають допомогти країні під час проведення чемпіонату світу-2026.
Вже наступного літа у США, Канаді та Мексиці пройде чемпіонат світу з футболу. Напередодні турніру країни ретельно готуються до його організації та безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Скільки витратять США на дрони?
Солідні кошти та нові технології планує залучити команда президента США Дональда Трампа. Для зміцнення безпеки адміністрація голови Білого дому збирається виділити велику суму на безпілотну протиповітряну оборону.
Директора Цільової групи Білого дому з підготовки до ЧС-2026 Ендрю Джуліані повідомив, що американці планують закупити дронів на суму близько 500 мільйонів доларів. Ці кошти надійдуть до державних і місцевих органів влади.
Саме вони будуть розробляти стратегії захисту проти повітряних цілей за допомогою БПЛА напередодні Мундіалю. Кошти будуть доступні для всіх 50 штатів, але особлива увага приділятиметься стадіонам, які прийматимуть ігри ЧС. У США матчі турніру пройдуть в 11-ти містах:
- Нью-Йорк
- Даллас
- Сан-Франциско
- Лос-Анджелес
- Сіетл
- Канзас Сіті
- Х'юстон
- Філадельфія
- Маямі
- Атланта
- Бостон
Очікується, що за допомогою безпілотників правоохоронці будуть виявляти літаки чи інші дрони. Після цього оператори матимуть змогу виводити їх з ладу за допомогою систем РЕБ.
Також вони можуть віддавати іншим літальним засобам команду залишити обумовлену зону. Якщо система матиме успіх, США може використати її і під час Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році.
Що відомо про чемпіонат світу-2026?
- Футбольний Мундіаль вперше пройде за новим форматом. Кількість учасників турніру збільшиться до 48-ми, а розподілені вони будуть на 12 груп по чотири команди.
- Наразі відомо про 22 збірні, які вже відібрались на чемпіонат світу. США, Канада та Мексика потрапили на Мундіаль автоматично на правах господарів.
- Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва посідає друге місце у відбірковій групі D в зоні УЄФА. Нашими суперниками по квартету є Франція, Ісландія та Азербайджан, повідомляє УАФ.
- Переможці груп напряму потраплять на Мундіаль, тоді як другі місця вийдуть у стикові матчі. Загалом від Європи на ЧС поїдуть 16 команд.
- Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Чинним переможцем Мундіалю є збірна Аргентини, яка у фіналі ЧС-2022 перемогла Францію в серії пенальті.