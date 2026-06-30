После победы Марокко над Нидерландами на домашнем стадионе у проигравшей стороны не было спокойно. О беспорядках в стране Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо, сообщает 24 Канал.

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Что произошло в Нидерландах?

По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, в стране проживает значительная марокканская община – около 430 тысяч человек. Как сообщили нидерландские издания, утром 30 июня произошли массовые беспорядки.

В частности, в Гааге марокканские болельщики "запускали мощные фейерверки", а полицейских забросали фейерверками и камнями. После этого стражи порядка применили водомет, чтобы успокоить болельщиков.

Всего арестовано тринадцать человек. Четверо из них были задержаны за нарушение общественного порядка. Остальные были арестованы за различные правонарушения,

– сообщила нидерландская полиция.

Отметим, что Гаага стала городом, где уровень агрессии был самым высоким среди всех населенных пунктов Нидерландов.

Столкновение полиции и болельщиков в Гааге: смотрите видео

В столице страны, Амстердаме, было спокойнее. Там местные правоохранители заранее были проинформированы о возможных беспорядках, получили инструкции и кадровое усиление.

Сборная Марокко: что дальше?

После победы марокканцев определилась первая пара 1/8 финала ЧМ. За выход в четвертьфинал Марокко поборется с одной из стран-хозяек чемпионата – Канадой. Матч состоится 4 июля в 20:00 по киевскому времени.

Рядом в этой части сетки Парагвай ждет победителя матча между Францией и Швецией. Одна из этих трех команд в четвертьфинале встретится с Марокко или Канадой.