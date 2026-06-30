Після перемоги Марокко над Нідерландами вдома у сторони яка програла не було спокійно. Про заворушення у країні Вірджила ван Дейка та Коді Гакпо повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Розбиті серця у Нідерландів: пропустили від Марокко в компенсований час і вилетіли по пенальті

Що сталось у Нідерландах?

За повідомленням Центрального статистичного бюро Нідерландів, у межах країни проживає значна марокканська громада – близько 430 тисяч осіб. Як повідомили нідерландські видання, вранці 30 червня дійшло до масових заворушень.

Зокрема, у місті Гаага марокканські вболівальники "запускали потужні феєрверки", а поліцейських закидали феєрверками та камінням. Після цього стражі порядку застосували водомет для того, щоб заспокоїти вболівальників.

Загалом заарештовано тринадцять осіб. Четверо з них були затримані за порушення громадського порядку. Інші були заарештовані за різні правопорушення,

– повідомила нідерландська поліція.

Зазначимо, що Гаага стала містом, де агресія була у найбільшій точці з--поміж усіх населенних пунктів у Нідерландах.

Сутичка поліції та уболівальників у Гаазі: дивіться відео

У столиці держави, Амстердамі, було спокійніше. Там місцеві правоохоронці заздалегідь були проінформовані про можливі безпорядки, отримали інструкції та кадрове підсилення.

Збірна Марокко: що далі?

Після перемоги мароканців склалася перша пара 1/8 фіналу ЧС. За вихід до чвертьфіналу Марокко сперечатимуться з однією з країн-господарок чемпіонату – Канадою. Матч відбудеться 4 липня о 20:00 за Києвом.

Поруч у цій частині сітки Парагвай очікує на переможця гри між Францією та Швецією. Одна з цих трьох команд у чвертьфіналі вийде на Марокко, чи Канаду.