Накануне финала Лиги конференций: история матчей между Челси и Бетисом

Лондонцы и севильцы имеют небольшую историю встреч в еврокубках. В обоих случаях успех праздновал Челси, однако и Бетису удалось однажды огорчить соперника.

На этой неделе в Лиге конференций определится победитель сезона 2023-2024. На третий по рангу еврокубок будут претендовать испанский Бетис и английский Челси, сообщает 24 Канал.

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История встреч

Команды являются опытными еврокубковыми бойцами, особенно это касается Челси. Обычно они выступали в разных турнирах, поэтому и имеют не слишком большую историю встреч.

За свою историю Бетис сыграл четыре очных матча против Челси. В них явное преимущество на стороне английского клуба – 3 победы "синих" и одно поражение. Впервые команды пересеклись в сезоне 1997-1998.

Произошло это в четвертьфинале Кубка обладателей Кубков. Лондонская команда победила на выезде 2:1 и добила соперника на своем поле – 3:1. В итоге Челси дошел до финала, где и получил трофей.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 1997-1998 Кубок обладателей Кубков 1/4 финала Бетис – Челси 1:2 Перес, 46 – Фло, 8, 12 1997-1998 Кубок обладателей Кубков 1/4 финала Челси – Бетис 3:1 Синклер, 30, Ди Маттео, 50, Дзола, 90 – Джордж, 20 2005-2006 Лига чемпионов группа Челси – Бетис 4:0 Дрогба, 24, Карвальо, 44, Д. Коул, 59, Креспо, 64 2005-2006 Лига чемпионов группа Бетис – Челси 1:0 Данные, 28

Следующая встреча "синих" с "зелеными" состоялась уже в Лиге чемпионов. Команды попали в одну группу в сезоне 2005-2006 вместе с Ливерпулем и Андерлехтом. В этом случае Челси более убедительно расправился с соперником дома (4:0).

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А вот во второй очной игре Бетис смог размочить статистику в истории противостояний, выиграв 1:0. В итоге испанцы заняли третье место и перебрались в Лигу Европы. Челси же вышел в плей-офф ЛЧ со второй строчки, но уже в 1/8 финала уступил Барселоне.

Финал Лиги конференций Бетис – Челси состоится в среду, 29 мая, в польском Вроцлаве. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.