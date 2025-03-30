Горячая экс-девушка Винисиуса: как выглядит возлюбленная звездного новичка украинского клуба
- Бразильский форвард Ромариньо подписал контракт с украинским клубом ЮКСА в Первой лиге.
- Его девушка, Биа Мишель, популярная блогерша с 1,6 миллиона подписчиков, переехала с ним в Киев.
Недавно бразильский форвард Ромариньо перебрался в Украину. Сын легендарного Ромарио подписал контракт с ЮКСА, выступающим в Первой лиге.
Вместе с 31-летним нападающим в Киев перебралась его девушка Биа Мишель. 24 канал предлагает познакомиться с горячей возлюбленной бразильского футболиста и новичка украинского клуба.
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Что известно о Биа Мишель
Биа Мишель пользуется высокой популярностью, имея 1,6 миллиона подписчиков в социальных сетях. Возлюбленная Ромариньо занимается танцами и активно ведет собственный блог.
Теперь Мишель делится с фолловерами моментам из жизни в Украине. Девушка рассказывает о своих эмоциями и планирует показывать архитектуру и достопримечательности нашей страны.
Биа Мишель / Фото из инстаграма девушки
Интересно, что ранее Биа Мишель встречалась с другим бразильским футболистом. Блогерша находилась в отношениях со звездой мадридского Реала Винисиусом Жуниором.