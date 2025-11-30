Биатлонистка сборной Украины рассказала о страхе пользоваться косметикой из-за угрозы допинга

В субботу, 29 ноября, стартовал новый биатлонный сезон на уровне Кубка мира. Он начался с женской эстафеты.

В составе сборной Украины выступила, в частности, и Александра Меркушина. Накануне в интервью 24 Каналу перспективная биатлонистка рассказала об одном из своих самых больших профессиональных страхов.

Что сказала Меркушина о страхе допинга?

20-летняя уроженка Тернопольской области призналась, что очень волнуется из-за возможности случайного попадания допинга в организм. Из-за этого она боится даже пользоваться косметикой.

Биатлонистка объяснила, что избегает косметических средств от неизвестных брендов и с неизвестным составом. Такие меры предосторожности она принимает, ведь загрязнение может быть даже тогда, когда косметику производят на одном фармацевтическом заводе с бадами, которые содержат запрещенные вещества.

Иногда может быть такое, что производитель скрывает, что в составе средства есть определенные гормоны, ведь они запрещены для использования в косметике во многих странах и могут быть только в лекарственных средствах. Правда, я очень осторожно отношусь ко всему, что покупаю в аптеке, действительно имею страх случайно загрязнить свой организм допингом,

– сказала Александра.

Меркушина-младшая также рассказала, что спортсмены сейчас имеют много информации относительно риска попадания запрещенных веществ в организм. В частности, Национальный антидопинговый комитет ежегодно проводит обязательные вебинары, а международный – каждые два года заставляет проходить обучение, без которого даже не допускают к соревнованиям.

Что известно об Александре Меркушиной?

Александра родилась в спортивной семье. Ее мама была призером чемпионата мира и Европы по биатлону, а старшая сестра становилась чемпионкой Европы в спринте.

Меркушина-младшая успешно выступала на юниорском уровне, а в 2019 году стала чемпионкой Украины уже на взрослом.

Она завоевывала "золото" чемпионата мира среди юниоров в масс-старте и становилась победительницей Универсиады-2025 в одиночной смешанной эстафете.

20-летняя биатлонистка попала в заявку сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону, где в стартовой гонке вместе с командой заняла 15 место в женской эстафете.

По итогам сезона-2024/2025 Меркушина заняла 91 место в рейтинге IBU.

Отметим, что следующей гонкой, в которой Александра примет участие, станет одиночная смешанная эстафета. Она состоится 30 ноября и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Вместе с Меркушиной-младшей в составе "сине-желтых" выступит Антон Дудченко. Гонку можно будет посмотреть на сайте Суспільне Спорт или же на местных каналах Суспільного.