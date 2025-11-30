Біатлоністка збірної України розповіла про страх користуватися косметикою через загрозу допінгу

У суботу, 29 листопада, стартував новий біатлонний сезон на рівні Кубка світу. Він розпочався з жіночої естафети.

У складі збірної України виступила, зокрема, й Олександра Меркушина. Напередодні в інтерв'ю 24 Каналу перспективна біатлоністка розповіла про один зі своїх найбільших професійних страхів.

Що сказала Меркушина про страх допінгу?

20-річна уродженка Тернопільщини зізналася, що дуже хвилюється через можливість випадкового потрапляння допінгу в організм. Через це вона боїться навіть користуватися косметикою.

Біатлоністка пояснила, що уникає косметичних засобів від невідомих брендів і з невідомим складом. Такі міри застереження вона приймає, адже забруднення може бути навіть тоді, коли косметику виробляють на одному фармацевтичному заводі з бадами, які містять заборонені речовини.

Іноді може бути таке, що виробник приховує, що у складі засобу є певні гормони, адже вони заборонені для використання в косметиці в багатьох країнах і можуть бути лише в лікарських засобах. Щоправда, я дуже обережно ставлюсь до всього, що купляю в аптеці, справді маю страх випадково забруднити свій організм допінгом,

– сказала Олександра.

Меркушина-молодша також розповіла, що спортсмени наразі мають багато інформації стосовно ризику потрапляння заборонених речовин в організм. Зокрема, Національний антидопінговий комітет щороку проводить обов'язкові вебінари, а міжнародний – кожні два роки змушує проходити навчання, без якого навіть не допускають до змагань.

Що відомо про Олександру Меркушину?

Олександра народилася в спортивній родині. Її мама була призеркою чемпіонату світу та Європи з біатлону, а старша сестра ставала чемпіонкою Європи у спринті.

Меркушина-молодша успішно виступала на юніорському рівні, а у 2019 році стала чемпіонкою України вже на дорослому.

Вона здобувала "золото" чемпіонату світу серед юніорів у масстарті та ставала переможницею Універсіади-2025 в одиночній змішаній естафеті.

20-річна біатлоністка потрапила до заявки збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону, де у стартовій гонці разом з командою посіла 15 місце в жіночій естафеті.

За підсумком сезону-2024/2025 Меркушина посіла 91 місце в рейтингу IBU.

Зазначимо, що наступною гонкою, в якій Олександра візьме участь, стане одиночна змішана естафета. Вона відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Разом з Меркушиною-молодшою у складі "синьо-жовтих" виступить Антон Дудченко. Гонку можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт або ж на місцевих каналах Суспільного.