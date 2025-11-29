Надеюсь попасть на Игры, – Меркушина о шансах поехать на Олимпиаду-2026

Два месяца остается до старта зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях биатлонисток может выступить Александра Меркушина.

20-летняя спортсменка считается одной из самых перспективных украинских биатлонисток. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Александра Меркушина оценила свои шансы на поездку на Олимпиаду-2026.

Что сказала Меркушина о поездке на Олимпиаду?

Биатлонистка поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований. Меркушина отметила, что попасть в заявку сборной Украины на Олимпийские игры это лишь половина дела. Нужно демонстрировать высокие результаты, чтобы участвовать в гонках, а не сидеть в запасе.

Надеюсь попасть на Игры. Я буду делать все возможное, чтобы занять свое место в олимпийской команде. Однако, как говорит тренер, просто попасть туда мало, поскольку еще надо хорошо выступить. ,

– рассказала Александра Меркушина.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2026 года будут проходить с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Что известно об Александре Меркушиной?