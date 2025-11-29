Надеюсь попасть на Игры, – Меркушина о шансах поехать на Олимпиаду-2026
- Александра Меркушина надеется попасть на Олимпиаду-2026 и будет делать все возможное для этого, но для участия в гонках нужно демонстрировать высокие результаты.
- Меркушина уже имеет опыт успешных выступлений на юниорском уровне, в частности была чемпионкой мира в масстарте и победительницей Универсиады-2025 в одиночной смешанной эстафете.
Два месяца остается до старта зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях биатлонисток может выступить Александра Меркушина.
20-летняя спортсменка считается одной из самых перспективных украинских биатлонисток. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Александра Меркушина оценила свои шансы на поездку на Олимпиаду-2026.
Читайте также Хочет "спасать нуждающихся": биатлонистка Александра Меркушина о Фуркаде, Олимпиаде и допинге
Что сказала Меркушина о поездке на Олимпиаду?
Биатлонистка поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований. Меркушина отметила, что попасть в заявку сборной Украины на Олимпийские игры это лишь половина дела. Нужно демонстрировать высокие результаты, чтобы участвовать в гонках, а не сидеть в запасе.
Надеюсь попасть на Игры. Я буду делать все возможное, чтобы занять свое место в олимпийской команде. Однако, как говорит тренер, просто попасть туда мало, поскольку еще надо хорошо выступить. ,
– рассказала Александра Меркушина.
Отметим, что зимние Олимпийские игры 2026 года будут проходить с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Что известно об Александре Меркушиной?
- Александра родилась в спортивной семье. Ее мама, Ирина Меркушина, была призером чемпионата мира и Европы по биатлону. В составе сборной Украины выступает старшая сестра Александры – Анастасия, которая становилась чемпионкой Европы в спринте.
- Меркушина-младшая успешно выступала на юниорском уровне. Она становилась чемпионкой мира в масстарте и победительницей Универсиады-2025 в одиночной смешанной эстафете.
- Александра попала в заявку сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону. По итогам сезона 2024 – 2025 Меркушина заняла 91 место в рейтинге IBU.