Сподіваюсь потрапити на Ігри, – Меркушина про шанси поїхати на Олімпіаду-2026

Два місяці залишається до старту зимових Олімпійських ігор в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. На змаганнях біатлоністок може виступити Олександра Меркушина.

20-річна спортсменка вважається однією з найперспективніших українських біатлоністок. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Олександра Меркушина оцінила свої шанси на поїздку на Олімпіаду-2026.

Читайте також Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Що сказала Меркушина про поїздку на Олімпіаду?

Біатлоністка поділилася очікуваннями від майбутніх змагань. Меркушина зазначила, що потрапити до заявки збірної України на Олімпійські ігри це лише половина справи. Потрібно демонструвати високі результати, щоб брати участь в гонках, а не сидіти в запасі.

Сподіваюсь потрапити на Ігри. Я буду робити все можливе, щоб зайняти своє місце в олімпійській команді. Однак, як каже тренер, просто потрапити туди мало, оскільки ще треба гарно виступити,

– розповіла Олександра Меркушина.

Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року проходитимуть з 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Що відомо про Олександру Меркушину?