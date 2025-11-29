20-річна спортсменка вважається однією з найперспективніших українських біатлоністок. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Олександра Меркушина оцінила свої шанси на поїздку на Олімпіаду-2026.
Що сказала Меркушина про поїздку на Олімпіаду?
Біатлоністка поділилася очікуваннями від майбутніх змагань. Меркушина зазначила, що потрапити до заявки збірної України на Олімпійські ігри це лише половина справи. Потрібно демонструвати високі результати, щоб брати участь в гонках, а не сидіти в запасі.
Сподіваюсь потрапити на Ігри. Я буду робити все можливе, щоб зайняти своє місце в олімпійській команді. Однак, як каже тренер, просто потрапити туди мало, оскільки ще треба гарно виступити,
– розповіла Олександра Меркушина.
Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року проходитимуть з 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
Що відомо про Олександру Меркушину?
- Олександра народилася в спортивній родині. Її мама, Ірина Меркушина, була призеркою чемпіонату світу та Європи з біатлону. У складі збірної України виступає старша сестра Олександри – Анастасія, яка ставала чемпіонкою Європи у спринті.
- Меркушина-молодша успішно виступала на юніорському рівні. Вона ставала чемпіонкою світу у масстарті та переможницею Універсіади-2025 в одиночній змішаній естафеті.
- Олександра потрапила до заявки збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону. За підсумком сезону 2024 – 2025 Меркушина посіла 91 місце в рейтингу IBU.