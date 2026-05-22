Александр Усик – Рико Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания перед боем
В египетской Гизе состоится главное событие перед боем Александра Усика и Рико Верховена. Боксеры зафиксируют вес перед встречей в ринге и в последний раз проведут дуэль взглядов.
Ожидается, что Верховен перевесит Усика примерно на 20 килограммов. За всем интересным из города у пирамид можно следить вместе с 24 Каналом.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Это первый бой Александра Усика после получения в третий раз звания абсолютного чемпиона мира в июле 2025 года.
Соперником украинца является многолетний чемпион мира по кикбоксингу в хевивейте в промоушене Glory. Рико Верховен только один раз в жизни дрался на профи-ринге по правилам бокса.
Поединок состоится на уникальной арене, специально построенной возле египетских пирамид. Впервые эта страна принимает титульный боксерский бой в самом тяжелом дивизионе.
Какой вес показывал Усик в предыдущих своих боях?
"Рабочим" весом для Усика в хевивейте традиционно являются цифры около 100-103 килограммов.
В предыдущем своем поединке с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года Александр установил личный рекорд, показав на весах 103,1 килограмма. До этого в реванше с Тайсоном Фьюри в декабре 2024-го украинец остановил стрелку весов на отметке 102,5 килограмма.
В марте, за два месяца до боя с Усиком, Рико Верховен показывал в соцсетях, что весит около 125 килограммов. Примерно тот же результат у него был и за три недели до "Славы в Гизе".
Онлайн-трансляция церемонии взвешивания – смотрите видео
Транслировать в ютубе церемонию взвешивания будет официальным владелец телеправ на бой DAZN. В Украине бой и предшествующие ему мероприятия,, на отдельном канале показывает ОТТ-сервис Киевстар ТВ.