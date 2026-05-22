Ожидается, что Верховен перевесит Усика примерно на 20 килограммов. За всем интересным из города у пирамид можно следить вместе с 24 Каналом.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Это первый бой Александра Усика после получения в третий раз звания абсолютного чемпиона мира в июле 2025 года.

Соперником украинца является многолетний чемпион мира по кикбоксингу в хевивейте в промоушене Glory. Рико Верховен только один раз в жизни дрался на профи-ринге по правилам бокса.

Поединок состоится на уникальной арене, специально построенной возле египетских пирамид. Впервые эта страна принимает титульный боксерский бой в самом тяжелом дивизионе.

Какой вес показывал Усик в предыдущих своих боях?

"Рабочим" весом для Усика в хевивейте традиционно являются цифры около 100-103 килограммов.

В предыдущем своем поединке с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года Александр установил личный рекорд, показав на весах 103,1 килограмма. До этого в реванше с Тайсоном Фьюри в декабре 2024-го украинец остановил стрелку весов на отметке 102,5 килограмма.

В марте, за два месяца до боя с Усиком, Рико Верховен показывал в соцсетях, что весит около 125 килограммов. Примерно тот же результат у него был и за три недели до "Славы в Гизе".

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания – смотрите видео

Транслировать в ютубе церемонию взвешивания будет официальным владелец телеправ на бой DAZN. В Украине бой и предшествующие ему мероприятия,, на отдельном канале показывает ОТТ-сервис Киевстар ТВ.