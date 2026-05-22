Очікується, що Верховен переважить Усика приблизно на 20 кілограмів. За усім цікавим з міста біля пірамід можна стежити разом із 24 Каналом.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Це перший бій Олександра Усика після здобуття в третій раз звання абсолютного чемпіона світу у липні 2025 року.

Суперником українця є багаторічний чемпіон світу з кікбоксингу у хевівейті в промоушені Glory. Ріко Верховен лише один раз в житті бився на профі-ринзі за правилами боксу.

Поєдинок відбудеться на унікальній арені, спеціально збудованій біля єгипетських пірамід. Вперше ця країна приймає титульний боксерський бій у найважчому дивізіоні.

Яку вагу показував Усик у попередніх своїх боях?

"Робочою" вагою для Усика у хевівейті традиційно є цифри близько 100-103 кілограмів.

У попередньому своєму поєдинку з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року Олександр встановив особистий рекорд, показавши на вагах 103,1 кілограма. До цього у реванші з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024-ого українець зупинив стрілку вагів на позначці 102,5 кілограми.

У березні, за два місяці до бою з Усиком, Ріко Верховен показував у соцмережах, що важить близько 125 кілограмів. Приблизно той самий результат в нього був і за три тижні до "Слави у Гізі".

Онлайн-трансляція церемонії зважування – дивіться відео

Транслювати у ютубі церемонію зважування буде офіційним власник телеправ на бій DAZN. В Україні бій та заходи, що йому передують, на окремому каналі показує ОТТ-сервіс Київстар ТБ.