В воскресенье, 8 июня, на территории ВДНХ в Киеве прошел благотворительный забег от фонда "Future for Ukraine". Он объединил более полутора тысяч человек в поддержку бойцов, которые потеряли конечности на войне, сообщает 24 Канал.
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Благотворительное мероприятие ветеранов
Среди его участников были и военнослужащие, а также ветераны на протезах и креслах. Также участие приняли и звезды шоубизнеса, лидеры мнений и команды Минцифры, Национальной полиции Украины, ГСЧС, Нацгвардии.
После официального открытия забега участники имели возможность разогреть мышцы на спортивной разминке в компании комика и волонтера Василия Байдака. Сам забег начался с "эстафеты единства" для ветеранов с протезами и лидеров мнений.
Участники разделились на пять команд и вместе пробежали символическую дистанцию в 400 метров. Капитаном каждой команды был военнослужащий, который прошел бесплатную программу протезирования и реабилитации в международной клинике MCOP. Команды бегунов имели название позывных их капитанов:
- Холден
- Монако
- Енот
- Юнгер
- Фантом
Победителем стал капитан команды “Монако” Владислав Курилов. Ветеран участвовал в забеге на кресле, ведь накануне сломал колено и остался без протезов.
Владислав Курилов стал победителем забега на 400 метров / фото Go to the Future
24-летний Влад, который потерял обе ноги из-за тяжелых травм и затяжной эвакуации вблизи поселка Роботино в Запорожье. Он уже второй раз участвует в забеге. Для него главная цель – желание двигаться вперед.
Несколько недель назад Владислав покорил на протезах гору Кукул в Карпатах (высота – 1539 метров). А во время благотворительного забега он преодолел также дистанцию в два километра вместе со своим реабилитологом.
Что же касается капитана команды “Юнгер” Артема Иванькова, то 20-летний парень специально для участия в забеге получил беговой протез от центра MCOP Украина. Там он проходил протезирование и программу оптимизации походки. Его мечтой остается преодоление марафона на протезе.
Артем "Юнгер" мечтает преодолеть марафон на протезе / фото Go to the Future
Отметим и капитанов команд "Фантом" и "Холден" – Олега Веселова и Глеба Кравченко соответственно. Первый получил минно-взрывную травму головы и сложное ранение ноги в 2024 году.
В результате левую конечность пришлось ампутировать. В свою очередь Глеб также преодолел дистанцию на протезе. Также мероприятие посетили многие известные люди:
- телеведущий и тревел-блогер Антон Птушкин
- рэпер OTOY
- теле- и радиоведущий Анатолий Анатолич
- комик и актер Иван Люленов
- певец Alekseev
- стендап-комик Василий Байдак
- певица Анна Завальская
- тверк-хореограф MAMASITA
- комик и актер Данил Повар
Фотографии с благотворительного забега на ВДНХ / фото Go to the Future
После эстафеты состоялся забег на дистанции 5 км и 2 км. А также среди участников "Go to the Future" были дети, которые бежали дистанцию на 400 или 800 метров.
К примеру, 4-летний Лука посвятил свое участие в забеге военному Максиму Дрюченко, который потерял ногу и руку во время минометного обстрела на боевых позициях. В целом же благотворительное мероприятие "Go to the Future" собрало более 1 миллиона гривен.
Напомним, что ранее в Киеве прошел второй Всеукраинский турнир по ампфутболу. В весеннем Кубке "Лиги Дужих" приняли участие восемь команд, а победителем стала команда "Покрова АМП" из Львова.