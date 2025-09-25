Олег Блохин вспомнил момент, как Александр Рыкун отказался выходить в матче Украины против Франции. Тогдашний полузащитник "сине-желтых" ответил наставнику, что не собирается выходить на поле на 5 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

Как Рыкун стал уникальным кадром в сборной Украины?

Культовый наставник рассказал, почему после этого демарша снова вызвал Рыкуна в расположение сборной. Блохин вспомнил, что на тот момент Александр был ведущим игроком Днепра, поэтому он не мог проигнорировать полузащитника. В то же время Блохин хорошо знал о любви Рыкуна к алкоголю.

Он был уникальным кадром. Я знал, что он там выпивает. Однако пьяным его не видел в сборной, хотя за день до игры он и сидел в бане. Футболисты же не парятся перед игрой. Мы после тренировки зашли тренерским составом в баню. Смотрю, он сидит. Говорю ему: "Завтра же игра". Он мне: "Да ничего страшного",

– сказал Блохин.

Олег Владимирович вспомнил, как однажды тоже был на месте Рыкуна. Как-то Блохин тоже отказался выходить на поле, когда командой руководил Валерий Лобановский.

В то же время Блохин объяснил, почему выгнал из сборной Зотова, Чечера и Закарлюку.

"Потому что они впервые попали в сборную – и здесь пьяные. А у Рыкуна такого не было, что он пьян. Он просто в бане сидел. И не захотел выйти на поле на 5 минут. Может, и я бы не вышел на пять минут. А игроки, которые пьяные приезжают в сборную – это уже другое. Если бухаете, то делайте это у себя в клубе, если вам там позволяют", – рассказывал бывший наставник "сине-желтых".

Что известно о выступлениях Рыкуна в сборной Украины?