Олег Блохин вспомнил момент, как Александр Рыкун отказался выходить в матче Украины против Франции. Тогдашний полузащитник "сине-желтых" ответил наставнику, что не собирается выходить на поле на 5 минут.
Как Рыкун стал уникальным кадром в сборной Украины?
Культовый наставник рассказал, почему после этого демарша снова вызвал Рыкуна в расположение сборной. Блохин вспомнил, что на тот момент Александр был ведущим игроком Днепра, поэтому он не мог проигнорировать полузащитника. В то же время Блохин хорошо знал о любви Рыкуна к алкоголю.
Он был уникальным кадром. Я знал, что он там выпивает. Однако пьяным его не видел в сборной, хотя за день до игры он и сидел в бане. Футболисты же не парятся перед игрой. Мы после тренировки зашли тренерским составом в баню. Смотрю, он сидит. Говорю ему: "Завтра же игра". Он мне: "Да ничего страшного",
– сказал Блохин.
Олег Владимирович вспомнил, как однажды тоже был на месте Рыкуна. Как-то Блохин тоже отказался выходить на поле, когда командой руководил Валерий Лобановский.
В то же время Блохин объяснил, почему выгнал из сборной Зотова, Чечера и Закарлюку.
"Потому что они впервые попали в сборную – и здесь пьяные. А у Рыкуна такого не было, что он пьян. Он просто в бане сидел. И не захотел выйти на поле на 5 минут. Может, и я бы не вышел на пять минут. А игроки, которые пьяные приезжают в сборную – это уже другое. Если бухаете, то делайте это у себя в клубе, если вам там позволяют", – рассказывал бывший наставник "сине-желтых".
Что известно о выступлениях Рыкуна в сборной Украины?
- Полузащитник дебютировал за сборную в 2002-м году. Рыкун вышел на замену вместо Закарлюки и провел на поле 36 минут в товарищеском матче против Японии. К сожалению, в том поединке украинцы минимально проиграли сопернику 0:1.
- Далее в сборной у Рыкуна наступила длинная пауза. В следующий раз футболист сыграл за национальную команду в марте 2004-го в матче против Македонии. Рыкун провел полный поединок, в котором Украина проиграла 0:1.
- Всего за его спиной лишь 8 игр за сборную Украины, в которых он отметился одним ассистом (данные Transfermarkt).
- Последний раз выходил на поле в футболке "сине-желтых" в августе 2006-го. Рыкун сыграл один тайм в товарищеской игре против Азербайджана (победа Украины 6:0).