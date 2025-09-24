Бывший наставник сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин вспомнил матч против Северной Македонии. Наставник рассказал о моменте, как нападающему "сине-желтых" Андрею Шевченко выбили зубы.

Андрей Шевченко завалился на газон после борьбы с Миланом Стояновским в центре поле и окровавленный самовольно покинул поле. Олег Блохин откровенно рассказал, почему никак не отреагировал на такой поступок нападающего сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

Как Блохин прокомментировал инцидент с Шевченко в матче против Северной Македонии?

К слову, на пути в раздевалку Шевченко еще и сбросил с себя футболку. Тогдашний наставник "сине-желтых" назвал такую ситуацию неконтролируемой и оправдал форварда.

Есть неконтролируемые ситуации. Особенно когда тебе на футбольном поле выбивают зубы. Ну снял футболку, что ты ему скажешь. Поднимать футболку?

– сказал Блохин.

На момент этого демарша Шевы Украина минимально уступала сопернику 0:1, а до конца первого тайма осталось всего 20 секунд. Тогда вместо Шевченко на поле появился Александр Косырин.

Позже форвард Милана пожаловался на неспортивное поведение соперника в его сторону на протяжении всего тайма. Также Шевченко не понимал, почему судья никак не отреагировал на эту борьбу, после которой у него два передних зуба ушли внутрь.

Отметим, что та товарищеская игра сезона-2003/2004 так и закончилась минимальной победой македонцев 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Горан Ставревский.

Как Украина играла против Северной Македонии?