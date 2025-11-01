Завтра еду на Покровск: боец ММА трогательно обратился к зрителям

В субботу, 1 ноября, в Ивано-Франковске состоялся вечер профессионального ММА от BFL и Hazard FC. В бойцовском шоу принял участие военнослужащий Павел Сивицкий.

В октагоне Павел Сивицкий победил опытного бойца из Ивано-Франковска Ивана Сливинского. После боя украинский воин обратился к зрителям, пишет 24 Канал.

Как боец ММА растрогал до слез зрителей?

Павел Сивицкий в речи вспомнил свои ранения, из-за которых некоторое время не мог ходить. В заключение боец ММА сообщил, что едет в самую горячую точку на фронте – город Покровск.

Я очень счастлив, что сегодня я здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду на Покровск. Возможно это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку,

– сказал украинский военный.

Видео речи Павла Сивицкого

Зрители в зале аплодисментами поблагодарили защитника Украины. Многие не смогли сдержать слез, ведь после бойцовского шоу Павел Сивицкий отправится на фронт.

Какая ситуация в Покровске?