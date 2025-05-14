Богачук проэкзаменует Фокса: прогноз на бой звездного боксера из Украины

Уже в ночь с 17-го на 18-е мая любители бокса увидят возвращение Сергея Богачука в ринг. Украинский боксер сойдется на канвасе с американцем Майклом Фоксом.

Вечер бокса Hollywood Night Pass состоится в калифорнийском Коммерсе (США). Начало боя Сергея Богачука против Майкла Фокса 18 мая в 04:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Тотальное доминирование Богачука

Украинский боксер подходит к ближайшему бою в статусе обязательного претендента по версии WBC в первом среднем весе.



Бой Богачука – Фокс / Фото 360 Promotions

Последний раз Богачук выходил в ринг в декабре 23024-го, когда провел бой в рамках андеркарда реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. Тогда Сергей досрочно в 6-м раунде победил британца Ишмаэля Дэвиса. Благодаря этому успеху украинец стал обязательным претендентом по линии WBC.

Эта победа стала для Богачука 25-й (24 – нокаутом) при 2-х поражениях в 27-ми боях.

Тогда Сергей бросил вызов полноценному обладателю титула Себастьяну Фундоре. Но последний проигнорировать вызов украинца. Тогда боксерская организация определила другого будущего соперника для Богачука. Он должен был определиться в бою между Вирджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым, в котором победил первый. Однако и он проигнорировал украинца, которого уже побеждал в августе прошлого года.

Поэтому боксеру из Винницы назначили 10-раундовую битву против Майкла Фокса из США. Будущему сопернику Богачука уже 29 лет, а также 24 победы (5 – нокаутом) при 4-х поражениях.

Прогноз Favbet! По линии боя прогнозируют уверенную победу Сергея Богачука над Майклом Фоксом – 1,05 против коэффициента 10 ровно на победу американца.