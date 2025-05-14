Вечір боксу Hollywood Night Pass відбудеться у каліфорнійському Коммерсі (США). Початок бою Сергія Богачука проти Майкла Фокса 18 травня о 04:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Сенсаційний український супертяж проведе титульний бій за пояс WBA Continental

Тотальне домінування Богачука

Український боксер підходить до найближчого бою у статусі обов'язкового претендента за версією WBC у першій середній вазі.



Бій Богачук – Фокс / Фото 360 Promotions

Востаннє Богачук виходив у ринг у грудні 23024-го, коли провів бій у рамках андеркарду реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Тоді Сергій достроково у 6-му раунді переміг британця Ішмаеля Девіса. Завдяки цьому успіху українець став обов'язковим претендентом по лінії WBC.

Ця звитяга стала для Богачука 25-ю (24 – нокаутом) при 2-х поразках у 27-ми боях.

Тоді Сергій кинув виклик повноцінному володарю титулу Себастьяну Фундорі. Але останній проігнорувати виклик українця. Тоді боксерська організація визначила іншого майбутнього суперника для Богачука. Він повинен був визначитись у бою між Вірджилом Ортісом та Ісраїлом Мадримовим, у якому тріумфував перший. Однак і він проігнорував українця, якого вже перемагав у серпні минулого року.

Тому боксеру із Вінниці призначили 10-раундову битву проти Майкла Фокса із США. Майбутньому супернику Богачука вже 29 років, а також 24 перемоги (5 – нокаутом) при 4-х поразках.

Прогноз Favbet! По лінії бою прогнозують впевнену перемогу Сергія Богачука над Майклом Фоксом – 1,05 проти коефіцієнта 10 рівно на звитягу американця.