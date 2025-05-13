Поєдинок між Богданом Миронцем та німцем Гранітом Шалою відбудеться 28 червня. Суперники зустрінуть на рингу в німецькому місті Унтершляйсгайм, пише 24 Канал з посиланням на AK Promotion.

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Переможець поєдинку Миронець – Шала стане володарем титулу WBA Continental у хевівейті.

Бій Миронець – Шала відбудеться 28 червня / фото AK Promotion

Нагадаємо, що востаннє Богдан Миронець виходив на ринг 24 грудня 2024 року. Тоді українець сенсаційно переміг кубинця Хосе Лардуета, завдавши йому першої поразки в кар'єрі. За підсумком бою Богдан заволодів титулом WBC Franchophone.

До слова. У послужному списку Богдана Миронця є також перемога над двоюродним братом Тайсона Ф'юрі – Натаном Горманом.

Щодо Граніта Шали, то він раніше вже зустрічався з представником України на рингу. 24 квітня 2024 року німець програв Олександру Захожому пояс чемпіона Європи EBU.

Загалом на рахунку Граніта Шали 17 перемог у 18 поєдинках, в тому числі 6 – нокаутом. Статистика боїв Богдана Миронця складає 10 перемог (5 нокаутом) і одна поразка.