Поединок между Богданом Миронцем и немцем Гранитом Шалой состоится 28 июня. Соперники встретятся на ринге в немецком городе Унтершляйсгайм, пишет 24 Канал со ссылкой на AK Promotion.

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Новый вызов украинского супертяжеловеса

Победитель поединка Миронец – Шала станет обладателем титула WBA Continental в хевивейте.

Бой Миронец – Шала состоится 28 июня / фото AK Promotion

Напомним, что последний раз Богдан Миронец выходил на ринг 24 декабря 2024 года. Тогда украинец сенсационно победил кубинца Хосе Лардуэта, нанеся ему первое поражение в карьере. По итогу боя Богдан завладел титулом WBC Franchophone.

К слову. В послужном списке Богдана Миронца есть также победа над двоюродным братом Тайсона Фьюри – Натаном Горманом.

Что касается Гранита Шалы, то он ранее уже встречался с представителем Украины на ринге. 24 апреля 2024 года немец проиграл Александру Захожему пояс чемпиона Европы EBU.

Всего на счету Гранита Шалы 17 побед в 18 поединках, в том числе 6 – нокаутом. Статистика боев Богдана Миронца составляет 10 побед (5 нокаутом) и одно поражение.