Украинский футболист Богдан Попов стал одним из открытий на старте сезона 2025-2026. 18-летний игрок забил несколько голов за клуб Эмполи, выступающий во втором по силе чемпионате Италии.

Попов забил сразу 4 гола в первых трех матчах за Эмполи, после чего футболиста начали часто вспоминать. Известный блогер и эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал о неожиданном взлете Попова.

Что ждет Богдана Попова?

В прошлом сезоне команда вылетела из Серии А и теперь пытается вернуться в элиту итальянского футбола. Однако отсутствие серьезных трансферов позволило клубу подтянуть из академии Попова.

"Итальянские медиа называли Богдана Попова "новым Шевченко". Как и любые медиа, они любят преувеличивать и слишком эмоционально реагировать на какие-то события. Так же быстро забывают о недавних героях. О Попове много говорили две недели назад, но он не забивает уже три матча, поэтому журналисты успокоились", – заявил Юрий.

Четыре гола за три матча на старте Серии В – действительно выдающееся достижение, еще и в 18 лет. Богдану очень повезло, что Эмполи вылетел. Состав полностью поменялся, руководство решило ограничить инвестиции. Именно поэтому бомбардир из молодежки попал в первую команду. В Серии А такого не случилось бы никогда. Попов – слишком молод и еще не до конца сформирован физически, сырой. Этот шанс играть для него – выдающийся, потому что он уже получает опыт среди взрослых,

– считает эксперт.

Действительно, после трехматчевой результативной серии украинец перестал забивать. А на последнюю игру Серии В против Каррарезе Попов не попал в основу и вышел только на 71-й минуте.

Его команде не удалось вырвать победу (2:2). Юрий Шевченко считает, что в дальнейшем голы Богдана будут редкостью. Для того, чтобы оказаться в клубе Серии А, Попову необходимо еще долго работать.

"Его голы – не тот случай, когда тренер видит, что нападающий дает гарантии. Богдан минимально вовлечен в игру, он еще недостаточно хорошо взаимодействует с командой. Это касается всех игроков Эмполи, потому что команду собрали летом. Он не умеет сам создавать себе моменты, а ждет пасы, преимущественно навесы, потому что рост позволяет выигрывать второй этаж", – прокомментироал блогер.

Я очень сомневаюсь, что до конца сезона у Попова будет хотя бы 10 голов в Серии В. Это звучит как-то пессимистично, но сейчас важно реально оценивать ситуацию. Попов – юноша, который где-то даже случайно получил возможность играть на достаточно высоком уровне. Ему еще надо многому научиться и банально вырасти. Эти голы помогут стать увереннее в себе, но стоит подождать еще несколько лет,

– резюмировал Шевченко.

Что известно о Богдане Попове?