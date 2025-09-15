Украинский форвард продолжил голевую серию и возглавил гонку бомбардиров в чемпионате Италии
- Украинский форвард Богдан Попов забил гол в матче Эмполи против Специи.
- Благодаря этому он возглавил гонку бомбардиров в Серии B с четырьмя голами за три тура.
В воскресенье, 14 сентября, состоялись последние матчи третьего тура итальянской Серии B. В одном из них Эмполи дома принимал Специю.
Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев уже привычно в основном составе вышел 18-летний украинский форвард Богдан Попов, информирует 24 Канал.
Читайте также Украинский футболист сделал ассист на звездного Сон Хын Мина: историческое видео
Как Попов забил гол в ворота Специи?
Начало встречи для его команды было неудачным. Гости открыли счет на 18-й минуте поединка, отличившись ударом с пенальти.
А на старте второго тайма Эмполи смог отыграться. Хозяева восстановили паритет благодаря голу именно юного украинца.
Богдан Попов на 49-й минуте откликнулся на навес Сальваторе Элии с левого фланга. Он отправил мяч в сетку ворот соперников по невероятной траектории ударом левой ногой – вратарь пытался спасти гостей, но оказался бессильным.
Этот гол оказался последним в поединке. Украинец не доиграл его до конца и был заменен на 72-й минуте.
Смотрите гол Попова в видеообзоре матча Эмполи – Специя
Важно. После трех туров Богдан Попов единолично возглавил гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Италии. Он забивал в каждом матче чемпионата и сейчас имеет в своем активе четыре гола.
Отметим, что в следующем поединке Эмполи на выезде будет встречаться с Пескарой. Игра состоится 21 сентября и начнется в 18:15 по киевскому времени.
Напомним, что накануне дебютный гол в Испании забил Владислав Ванат. Он отметился взятием ворот в своем первом же матче за Жирону.
Что известно о Богдане Попове?
- Воспитанник киевского Динамо, который родом из Нежина Черниговской области.
- После начала полномасштабного вторжения перебрался в академию польского Гурника Забре.
- В октябре 2023 года присоединился к Эмполи, где стал выступать за юношеские команды.
- Дебютировал за главную команду в сезоне-2025/2026 и уже громко заявил о себе, поэтому накануне подписал новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.