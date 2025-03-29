Украинский форвард принес победу Лехии над лидером Экстраклясы: видео гола с нулевого угла
- Богдан Вьюнник забил победный гол в матче Лехии против Ягеллонии, который завершился со счетом 1:0.
- Этот гол стал пятым для Вьюнника в Экстраклясе, помог Лехии подняться с 17 на 15 место в турнирной таблице.
Богдан Вьюнник стал героем матча 26-го тура Экстракясы против Ягеллонии. Его точный удар оказался единственным в поединке.
В субботу, 29 марта, состоялся матч 26-го тура Экстраклясы, в котором Лехия принимала на своем поле Ягеллонию. В стартовом составе хозяев вышли сразу трое легионеров: Богдан Сарнавский, Максим Хлань и Богдан Вьюнник, пишет 24 Канал.
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Пятый гол Вьюнника в Экстраклясе
Ягеллония в чемпионате Польши ведет борьбу за чемпионство. Зато Лехия пытается сохранить прописку в элите.
Итог поединка стал неожиданностью для фаворита. Команда из Гданьска обыграла Ягеллонию со счетом 1:0.
Победный мяч за "бело-зеленых" забил Богдан Вьюнник. На 65-й минуте встречи во время розыгрыша углового нападающий оказался в нужном месте в нужное время.
После фланговой передачи Богдан пробил с нескольких метров, почти с нулевого угла.
Видео гола Вьюнника
Для украинского форварда этот гол стал пятым в чемпионате Экстраклясы. Кроме того, на счету Вьюнника три ассиста в 24 матчах.
- Благодаря этой победе Лехия покинула зону вылета, поднявшись с 17 на 15 место.
- Ягеллония упустила возможность обойти Ракув и осталась на второй строчке чемпионата Польши.