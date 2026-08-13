В четверг, 13 августа, официально стало известно, что соперником Хижняка станет аргентинец Дурвал Элиас Паласио (16-4, 12 КО), сообщает 24 Канал. Известно, что на кону в этом поединке будет стоять пояс WBA Gold International.

Хижняк впервые будет сражаться за чемпионский титул

31-летний Александр выступит в рамках боксерского вечера промоутерской компании Александра Усика. Шоу состоится по случаю 35-й годовщины Независимости Украины, а поединок Хижняка станет главным событием.

Для украинца это третий бой на профессиональном ринге и первый титульный.

Карьера Хижняка в профессиональном боксе – что известно

"Полтавский танк" построил успешную карьеру на любительском уровне. С момента дебюта в 2011 году он стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал две медали Олимпийских игр – золотую и серебряную.

В марте 2026 года Александр начал карьеру в профессиональном боксе, нокаутировав в дебютном поединке Вилмера Барона. А 25 июля в Саудовской Аравии Хижняк выиграл свой второй бой, досрочно остановив Ленни Патрача.

Несмотря на переход в профессионалы, спортсмен не оставил олимпийский бокс и стремится завоевать "золото" на Играх 2026 года в Лос-Анджелесе.