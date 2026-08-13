У четвер, 13 серпня офіційно стало відомо, що суперником Хижняка стане аргентинець Дурвал Еліас Палаціо (16-4, 12 КО) повідомляє 24 Канал. Відомо, що на кону зустрічі стоятиме пояс WBA Gold International.

Хижняк вперше битиметься за чемпіонський титул

31-річний Олександр виступить у межах вечора боксу промоутерської компанії Олександра Усика. Шоу відбудеться з нагоди 35-ї річниці Незалежності України, а поєдинок Хижняка стане головною подією.

Для українця це третій бій на професійному ринзі та перший титульний.

Кар'єра Хижняка у профі – що відомо

"Полтавський танк" побудував успішну кар'єру на любительському рівні. З моменту дебюту у 2011 році він став чемпіоном світу та Європи, а також виграв дві медалі Олімпійських ігор – золоту та срібну.

У березні 2026 року Олександр розпочав кар'єру у профі, нокаутувавши у дебютному поєдинку Вілмера Барона. А 25 липня у Саудівській Аравії Хижняк виграв свій другий бій, достроково зупинивши Ленні Патрача.

Попри перехід у професіонали спортсмен не покинув олімпійський бокс та прагне здобути "золото" на Іграх 2026 року у Лос-Анджелесі.