Хижняк проведет бой за титул WBA – имя соперника известно

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк проведет третий бой на профессиональном ринге. Уже 22 августа "Полтавский танк", как называют боксера, вернется на ринг во Львове, чтобы побороться за первый чемпионский пояс.

В четверг, 13 августа, официально стало известно, что соперником Хижняка станет аргентинец Дурвал Элиас Паласио (16-4, 12 КО), сообщает 24 Канал. Известно, что на кону в этом поединке будет стоять пояс WBA Gold International.

Хижняк впервые будет сражаться за чемпионский титул

31-летний Александр выступит в рамках боксерского вечера промоутерской компании Александра Усика. Шоу состоится по случаю 35-й годовщины Независимости Украины, а поединок Хижняка станет главным событием.

Для украинца это третий бой на профессиональном ринге и первый титульный.

Карьера Хижняка в профессиональном боксе – что известно

"Полтавский танк" построил успешную карьеру на любительском уровне. С момента дебюта в 2011 году он стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал две медали Олимпийских игр – золотую и серебряную.

В марте 2026 года Александр начал карьеру в профессиональном боксе, нокаутировав в дебютном поединке Вилмера Барона. А 25 июля в Саудовской Аравии Хижняк выиграл свой второй бой, досрочно остановив Ленни Патрача.

Несмотря на переход в профессионалы, спортсмен не оставил олимпийский бокс и стремится завоевать "золото" на Играх 2026 года в Лос-Анджелесе.