Джошуа – Пренга: можно ли бесплатно посмотреть бой онлайн в Украине

Энтони Джошуа 25 июля вернется на ринг после того, как в декабре прошлого года нокаутировал Джейка Пола. Соперником "Эй-Джея" станет албанский нокаутер Кристиан Пренга.

Официальным транслятором вечера бокса в Джедде (Саудовская Аравия) является платформа DAZN, сообщает 24 Канал. Именно на этом сервисе можно посмотреть бой Джошуа – Пренга.

Джошуа – Пренга: как смотреть бой в Украине

Турнир будет транслироваться по системе PPV – 887 гривен в Украине, не считая оплаты подписки на сервис. Бесплатной трансляции поединка нет.

Основной кард вечера начнется в 18:00, а выход Джошуа и Пренги на ринг ожидается не раньше 23:50.

Стоит отметить, что в рамках шоу состоится бой украинского боксера Александра Хижняка. Соперником олимпийского чемпиона 2024 года станет непобедимый французский полутяжеловес Ленни Патрач. Поединок Хижняк – Патрач – пятый по счету в рамках шоу.



Кард вечера бокса Джошуа – Пренга / Фото DAZN

Напомним, для Джошуа бой против Пренги должен стать промежуточным для британца, ведь в конце этого года ему предстоит провести поединок с Тайсоном Фьюри. Однако предстоящая встреча "Эй-Джея" зависит от того, сможет ли он одолеть Пренгу.