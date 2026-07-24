Офіційним транслятором вечору боксу в Джедді (Саудівська Аравія) є платформа DAZN, повідомляє 24 Канал. Саме на цьому сервісі можна переглянути бій Джошуа – Пренга.

Джошуа – Пренга: як дивитися бій в Україні

Турнір транслюватимуть за системою PPV – 887 гривень в Україні, не враховуючи оплату підписки на сервіс. Безплатної трансляції поєдинку немає.

Основний кард вечора стартує о 18:00, а вихід Джошуа та Пренги на ринг очікується не раніше 23:50.

Слід зазначити, що в межах шоу відбудеться бій українського боксера Олександра Хижняка. Суперником олімпійського чемпіона 2024 року стане непереможений французький напівважковаговик Ленні Патрач. Поєдинок Хижняк – Патрач п'ятий по черзі на шоу.



Кард вечора боксу Джошуа – Пренга / Фото DAZN

Нагадаємо, для Джошуа бій проти Пренги повинен стати проміжним для британця, адже наприкінці цього року він має провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Однак майбутня зустріч "Ей-Джея" залежить від того, чи здолає він Пренгу.