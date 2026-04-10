Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов: можно ли посмотреть бой в Украине
- Бой Фьюри – Махмудов будет транслироваться на платформе Netflix, которая доступна в Украине.
- Фьюри и Махмудов выйдут на ринг 11 апреля, не ранее 23:45 по киевскому времени.
Ожидаемое возвращение Тайсона Фьюри в профи-ринг состоится в поединке против россиянина Арсланбека Махмудова. Вечер бокса будет принимать "Тоттенхэм Хотспур Арена" в Лондоне.
Транслятором события выступит стриминговая платформа Netflix, что не так часто случается в мире бокса. 24 Канал рассказывает, можно ли будет посмотреть бой в Украине.
Как посмотреть бой Фьюри – Махмудов 11 апреля?
Netflix уже давно официально работает в Украине, поэтому просмотр вечера бокса в британской столице доступен всем владельцам переплаты.
Базовый тариф с рекламой в Украине стоит 5 евро в месяц. За просмотр в качестве Full HD без рекламы нужно заплатить 7,5 евро. Премиум-тариф с возможностью включить 4К и смотреть сразу на 4 устройствах – 10 евро.
Приложение Netflix доступно на мобильных устройствах, смарт-телевизорах и компьютерах.
Ожидается, что Фьюри и Махмудов выйдут на ринг 11 апреля не ранее 23:45 по киевскому времени.
Почему бой Фьюри – Махмудов важен?
- В случае победы британец будет претендовать на поединок с более именитым соперником. Заинтересованность в трилогии выражал украинец Александр Усик.
- Сам Фьюри намекал, что желаемым оппонентом для него будет его соотечественник Энтони Джошуа.
- В случае поражения, как пишет журнал Ring, Тайсон может уже в шестой и последний раз объявить о том, что покидает бокс.