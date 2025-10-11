Соперником опытного украинского боксера стал испанец Алехандро Мойя. Боксеры провели полную дистанцию в виде 10 раундов, а победителя встречи определяли судьи, сообщает 24 Канал.

Как закончился бой Виктора Постола?

Все трое судей единогласно отдали победу Виктору Постолу – 98:93, 100:90 и 97:93. Украинский боксер не только одержал свою вторую победу в 2025-м году, но и завоевал титул IBO International.

Видео объявления победителя боя Постол – Мойя

Напомним, что в конце января 2025-го Постол победил аргентинца Андреаса Техаду по единогласному решению судей. Это был первый поединок Виктора, который состоялся во Дворце спорта в Киеве, после 2-летнего перерыва.

Отметим, что в рамках андеркарда вечера бокса в Киеве 11 октября в ринг также выходил непобедимый харьковчанин Ярослав Харциз. Украинец оформил свою уже 8-ю победу подряд на профи-ринге, победив аргентинца Франко Андреса Кахалу уже во втором раунде.

Что известно о Викторе Постоле?