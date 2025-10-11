Суперником досвідченого українського боксера став іспанець Алехандро Мойя. Боксери провели повну дистанцію у вигляді 10 раундів, а переможця зустрічі визначали судді, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився бій Віктора Постола?

Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Віктору Постолу – 98:93, 100:90 та 97:93. Український боксер не лише здобув свою другу перемогу у 2025-му році, а й завоював титул IBO International.

Відео оголошення переможця бою Постол – Мойя

Нагадаємо, що наприкінці січня 2025-го Постол переміг аргентинця Андреаса Техаду за одноголосним рішенням суддів. Це був перший двобій Віктора, який відбувся у Палаці спорту в Києві, після 2-річної перерви.

Відзначимо, що у рамках андеркарду вечора боксу у Києві 11 жовтня у ринг також виходив непереможний харків'янин Ярослав Харциз. Українець оформив свою вже 8-му перемогу поспіль на профі-рингу, тріумфувавши над аргентинцем Франко Андресом Кахалою вже у другому раунді.

Що відомо про Віктора Постола?