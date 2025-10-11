Укр Рус
11 октября, 23:05
41-летний Постол одержал вторую победу через год, завоевав титул в кровавой "мясорубке"

София Кулай
Основные тезисы
  • Виктор Постол победил Алехандро Мойю единогласным решением судей и завоевал титул IBO International.
  • Это вторая победа Постола в 2025 году, после победы над Андреасом Техадой в январе.

В субботу, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве состоялся большой вечер бокса. Главным событием боксерского шоу стал бой 41-летнего Виктора Постола.

Соперником опытного украинского боксера стал испанец Алехандро Мойя. Боксеры провели полную дистанцию в виде 10 раундов, а победителя встречи определяли судьи, сообщает 24 Канал.

Как закончился бой Виктора Постола?

Все трое судей единогласно отдали победу Виктору Постолу – 98:93, 100:90 и 97:93. Украинский боксер не только одержал свою вторую победу в 2025-м году, но и завоевал титул IBO International.

Видео объявления победителя боя Постол – Мойя

Напомним, что в конце января 2025-го Постол победил аргентинца Андреаса Техаду по единогласному решению судей. Это был первый поединок Виктора, который состоялся во Дворце спорта в Киеве, после 2-летнего перерыва.

Отметим, что в рамках андеркарда вечера бокса в Киеве 11 октября в ринг также выходил непобедимый харьковчанин Ярослав Харциз. Украинец оформил свою уже 8-ю победу подряд на профи-ринге, победив аргентинца Франко Андреса Кахалу уже во втором раунде.

Что известно о Викторе Постоле?

  • В декабре 2007-го дебютировал в профессионалах.
  • По данным BoxRec, Постол провел на профи-ринге 38 боев, в которых одержал 33 победы (12 – нокаутом) при этом потерпел 5-ти поражений.
  • Потерпел свое дебютное поражение аж в своем 29-м поединке, которое Виктору нанес новый абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд.